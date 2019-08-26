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Сотрудники ФСБ задержали еще одного участника конфликта со стрельбой в Краснодаре

Его обнаружили в одном из районов Сочи

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали еще одного участника конфликта со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

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"Оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в приграничной зоне Адлерского района города Сочи задержан участник конфликта в Краснодаре", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что задержанный доставлен в Краснодар для принятия процессуального решения.

Перестрелка произошла в ночь на 21 августа на одной из улиц Краснодара. В результате погиб уроженец Дагестана 1991 года рождения, два человека пострадали. Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и хулиганстве, совершенном группой лиц, проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено проведение нескольких экспертиз.

Всего, по уточненным данным, в конфликте на бытовой почве между группой граждан, приезжих из республик Северного Кавказа, участвовали не менее 30 человек. Ранее в СУ СК РФ по региону сообщили, что в статусе подозреваемых, по уточненной информации, проходят четыре человека, они арестованы судом.

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РоссияКраснодарский край
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