Сотрудники ФСБ задержали еще одного участника конфликта со стрельбой в Краснодаре

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали еще одного участника конфликта со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в приграничной зоне Адлерского района города Сочи задержан участник конфликта в Краснодаре", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что задержанный доставлен в Краснодар для принятия процессуального решения.

Перестрелка произошла в ночь на 21 августа на одной из улиц Краснодара. В результате погиб уроженец Дагестана 1991 года рождения, два человека пострадали. Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и хулиганстве, совершенном группой лиц, проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено проведение нескольких экспертиз.

Всего, по уточненным данным, в конфликте на бытовой почве между группой граждан, приезжих из республик Северного Кавказа, участвовали не менее 30 человек. Ранее в СУ СК РФ по региону сообщили, что в статусе подозреваемых, по уточненной информации, проходят четыре человека, они арестованы судом.