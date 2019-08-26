Студент получил три года колонии за кражу тротиловой шашки в Курской области

КУРСК, 26 августа. /ТАСС/. Железногорский городской суд Курской области приговорил студента политехнического колледжа к трем годам и трем месяцам колонии за кражу тротиловой шашки на Михайловском горно-обогатительном комбинате, где молодой человек проходил практику, сообщила в понедельник пресс-служба управления ФСБ по региону.

"Решением Железногорского городского суда Курской области фигурант уголовного дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 226 УК РФ ("Кража", "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"). Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и три месяца с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

С предприятия была украдена тротиловая шашка весом в 1 кг. Было установлено, что шашку украл студент Железногорского политехнического колледжа, который проник на промышленную площадку карьера во время преддипломной производственной практики.