Жители оренбургского поселка пожаловались врачам на плохое самочувствие из-за запаха газа

ОРЕНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Оренбургской области зарегистрировало десять обращений местных жителей ночью в понедельник. Люди жаловались на плохое самочувствие из-за неприятного запаха в воздухе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Ранее в Оренбуржье вывили загрязнение атмосферы сероводородом и возбудили уголовное дело.

"Информация об обратившихся за медицинской помощью жителях поселка Переволоцкий поступила в ведомство в 22:00. Исполняющим обязанности министра здравоохранения Татьяной Савиновой незамедлительно было принято решение об организации оперативного штаба. В 22:30 стало известно, что в скорую помощь с жалобами на тошноту, головокружение и слабость обратилось четыре человека. Всего к медикам обратилось 10 человек", - рассказали в пресс-службе в ответ на запрос ТАСС об отравлении сероводородом.

В Минздраве региона отметили, что для осмотра пациентов в поселок выезжали две дополнительные бригады скорой медицинской помощи, а также сотрудник министерства - для координации работы. Осмотр обратившихся жителей поселка продолжался до двух часов ночи.

"В результате клинического осмотра объективных данных за диагноз "отравление неизвестным ядом" нет", - уточнили в региональном Минздраве.

В Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области ТАСС сообщили, что ночью в Переволоцком работали лаборатория "Экологической службы Оренбургской области", а также две лаборатории регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты произвели отбор проб воздуха. По предварительным данным, превышения предельно-допустимых концентраций по сероводороду и другим токсичным веществам в воздухе не выявлено.

"Обработка проб продолжается", - добавили в пресс-службе министерства.

На прошлой неделе полиция Оренбургской области возбудила уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды. Поводом стали материалы прокурорской проверки и данные Экологической службы Оренбургской области, передвижные лаборатории которой зарегистрировали превышение предельно-допустимой концентрации по сероводороду в 11 раз в черте города Оренбурга.