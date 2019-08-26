Следователи проверят информацию о смерти женщины вблизи больницы в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Следователи проверят сообщения в социальных сетях о смерти женщины неподалеку от больницы в Севастополе, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Мы выявили эту публикацию в СМИ, сейчас изучаем. Если сведения подтвердятся, то будет доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов на своей странице в Facebook, в департаменте началась служебная проверка.

"Департамент здравоохранения и администрация больницы изучают медицинскую документацию, будет дана оценка действиям медперсонала. О результатах проверки сообщим", - написал Шеховцов.

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появился пост, автор которого утверждает, что врачи отказались оказывать помощь пожилой женщине, сидевшей на лавочке около больницы, и вскоре та умерла.