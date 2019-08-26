На ферме под Калининградом ввели карантин из-за африканской чумы свиней

КАЛИНИНГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Власти Калининградской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС) на одной из ферм крупного свиноводческого предприятия. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"С 23 августа в связи с выявлением клинических признаков АЧС указом губернатора введены ограничительные мероприятия (карантин) в Гусевском городском округе на свиноферме ООО "Прибалтийская мясная компания три", - говорится в сообщении. Местные власти уточняют, что карантин введен на месяц.

По информации областного министерства сельского хозяйства, на которое ссылается пресс-служба, проводится полный комплекс карантинных мероприятий, включая ограничение въезда на территорию эпизоотического очага, перемещения продукции животноводства.

Указом губернатора определены границы очага, а также границы первой и второй угрожающих зон. На их территориях действуют ограничительные мероприятия, в том числе связанные с запретом на вывоз и продажу свиней, торговли продуктами из мяса животных, закупом свиней у населения, проведением сельхозярмарок и выставок.

С ноября 2017 года по декабрь 2018 года АЧС регистрировалась на территориях 12 округов Калининградской области. Было установлено 24 очага в личных подсобных хозяйствах и на крупных свиноводческих предприятиях, а также 54 инфицированных объекта среди популяции диких кабанов и домашних свиней. За период с 2017 года общая численность уничтоженного в регионе поголовья свиней составила более 135 тыс. животных.

В феврале 2019 года власти заявили, что в результате проведенных мероприятий в регионе удалось стабилизировать ситуацию по этому опасному заболеванию, практически полностью восстановлено промышленное поголовье свиней после вспышки АЧС. По информации пресс-службы, с начала года на территории области регистрировались случаи АЧС в дикой фауне. Нестабильная ситуация по этому заболеванию сохраняется в соседних государствах.