В Москве человек погиб, спасаясь от пожара

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Человек погиб, упав из окна, спасаясь от пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В квартире на 14-м этаже жилого дома номер 34 по Задонскому проезду произошел пожар. До прибытия пожарных житель квартиры, спасаясь от пожара, упал из окна и погиб", - сказал собеседник агентства.

Из квартиры шел густой черный дым. Пожар в настоящее время уже потушен, его площадь составила 30 кв. м. Информация о других пострадавших уточняется.