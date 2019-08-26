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В петербургской больнице после эвакуации обнаружили емкости с технической жидкостью

Опасности взрыва нет, сообщили в МВД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Найденные в ходе проверки предметы в здании клиники имени Петра Великого при Северо-Западном государственном медуниверситете имени Ильи Ильича Мечникова в Санкт-Петербурге являются емкостями с технической жидкостью, опасности взрыва нет, сообщили ТАСС в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Были обнаружены емкости с технической жидкостью", - сказал представитель ведомства.

Источник в экстренных службах ранее сообщил ТАСС о проверке в здании клиники после поступления сообщений об угрозе. В отделе по связям с общественностью вуза ТАСС сообщили, что был обнаружен опасный предмет, люди из здания были эвакуированы. По данным городских СМИ, в одном из корпусов обнаружены две бутылки с бензином, которые через провод были подключены к розетке. Но в полиции опровергли сообщения СМИ о том, что найденные в больнице предметы являются взрывным устройством.

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