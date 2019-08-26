Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 26 августа. /ТАСС/. Столкновение рейсового автобуса маршрута Белгород - Москва с тремя легковыми автомобилями произошло в Хохольском районе Воронежской области. Три пассажира автобуса обратились за помощью к медикам, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В Хохольском районе на 193-м километре автодороги Курск - Борисоглебск 60-летний водитель рейсового автобуса "Неоплан", который двигался по маршруту Белгород - Москва, столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем "Лада Гранта" под управлением 32-летнего мужчины. От удара "Лада" опрокинулась и столкнулась с движущимся в попутном направлении автомобилем "Шкода Йети", за рулем которого была 38-летняя женщины. От удара "Шкода" столкнулась с машиной "Ниссан Альмера", которой управлял 73-летний мужчина", - сообщила пресс-служба полиции.

По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник около 14:45 мск, за медицинской помощью обратились три пассажира автобуса: женщины в возрасте 45 и 52 лет, а также 64-летний мужчина. "У них диагностированы ссадины и ушибы", - уточнила корр. ТАСС руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.

"Устанавливаются все обстоятельства столкновения рейсового автобуса и трех автомобилей", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.