В Калужской области подозреваемого в убийстве ветерана арестовали на два месяца

ТАСС, 26 августа. СК по Калужской области предъявил обвинение жителю Малоярославца, которого подозревают в избиении до смерти ветерана Великой Отечественной войны. Его арестовали на два месяца, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.

"34-летний житель Малоярославца арестован на два месяца, до 23 сентября. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбойное нападение") и ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что мужчина похитил из квартиры ветерана 50 тыс. рублей. На месте происшествия обнаружены и изъяты улики, по которым назначен ряд экспертиз, в том числе генетическая. Следователи проверяют причастность обвиняемого к другим аналогичным преступлениям.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов считает, что подозреваемый, в случае если его вина будет доказана, заслуживает максимально возможного наказания, отметили в пресс-службе правительства региона.

Ветерана обнаружил мертвым сын 20 августа. Спустя четыре дня задержали подозреваемого - местного жителя с наркотической зависимостью. По версии следствия, пожилого мужчину он избил с целью наживы.

Погибший - Борис Игнатьев 1926 года рождения. Он был призван в армию в январе 1944 года. До января 1945 года Игнатьев принимал участие в боевых действиях на территории Европы, был снайпером.