Мосгорсуд отменил арест $120 млн по делу экс-министра Абызова

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник отменил решение об аресте $120 млн по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Дрозда.

"Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу защиты, отменив решение об аресте на счетах $120 млн как вынесенное необоснованно. Эти средства, согласно позиции защиты, находились на счете фирмы, не имеющей отношения к Абызову", - сказал адвокат.

Мосгорсуд также отправил на повторное рассмотрение в Басманный суд два материала следствия об аресте счетов и имущества Абызова. Еще по одному материалу следствие само отказалось от наложения ареста в связи с тем, что находившиеся на нем около 1,5 млн рублей были выведены до блокировки счета.

Следователь на заседании сообщил, что оценивает общую стоимость арестованного имущества Абызова более чем в 27 млрд рублей. При этом оценка защиты превышает 20 млрд рублей. В то же время общая сумма предполагаемого ущерба и возможные штрафы за его нанесение не превышают, по мнению адвокатов, 5 млрд рублей.

"Защита считает избыточным обеспечительный арест имущества на сумму, значительно превышающую предполагаемый следствием максимальный ущерб", - сказал адвокат Дрозда.