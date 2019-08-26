В Анапе двоих полицейских подозревают в принуждении 17-летней к сексуальным действиям

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении двоих сотрудников полиции в Анапе, которых подозревают в том, что они принудили 17-летнюю спортсменку к сексуальным действиям, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю по взаимодействию со СМИ Элла Тюкова.

"Уголовное дело по части 2 статьи 133 УК РФ ("Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней") возбуждено в отношении двух сотрудников полиции города Анапы. Потерпевшей 17,5 лет", - сказала Тюкова.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю ТАСС сообщили, что по факту случившегося проводится служебная проверка. "Принято решение об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В отношении их непосредственных руководителей решается вопрос об увольнении, от исполнения служебных обязанностей отстранен начальник отдела МВД России по городу Анапе", - добавили в пресс-службе.

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что инцидент произошел в ночь на 26 августа в поселке Витязево под Анапой, сотрудники правоохрательных органов надругались над несовершеннолетней волейболисткой из спортивно-оздоровительного комплекса "Волейград". "У нас проходили соревнования, финал России по пляжному волейболу. Пострадавшая девушка выступала за команду Московской области", - сказали в приемной спортивно-оздоровительного комплекса "Волейград".