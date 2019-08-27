Второй взрыв в Североевропейском регионе 8 августа мог произойти в Финляндии

ТАСС, 26 августа. Взрыв, зафиксированный через два часа после инцидента на полигоне под Северодвинском 8 августа норвежским сейсмологическим центром NORSAR, мог произойти на территории Финляндии. Это следует из заявления, опубликованного в понедельник NORSAR - национальным центром Норвегии по сбору данных по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

23 августа информацию о якобы произошедшем повторном взрыве со ссылкой на NORSAR распространило агентство Reuters.

Согласно информации ведомства, инфразвуковая станция и сейсмологические датчики центра в Бардуфоссе на севере Норвегии зафиксировали произошедший в Архангельской области хлопок в 09:00 мск. Позже инфразвуковые датчики давления зарегистрировали еще один взрыв. Данные с других станций в Норвегии и Финляндии позволили специалистам подтвердить эту информацию. "Дальнейший анализ произошедшего и дополнительные сейсмологические данные свидетельствуют, что источником [взрыва] могли стать работы на шахтах в Финляндии", - говорится в заявлении центра.

Ранее специалисты NORSAR связывали зарегистрированный хлопок с событиями в Архангельской области. Исполнительный директор центра Анне Стрёммен Люке отметила в комментарии агентству Reuters, что второй взрыв совпадал по времени с кратковременным повышением радиационного фона на месте инцидента в Поморье.

Норвежские сейсмологи также отмечают, что их станция на Шпицбергене не зафиксировала радиоактивного загрязнения после зарегистрированных инцидентов. При этом подчеркивается, что ветер из Архангельской области дул в обратном от станции направлении. 15 августа Норвежское агентство радиационной и ядерной безопасности уже сообщало об обнаружении в воздухе близ границы с РФ незначительное количество радиоактивного йода. Зафиксированный уровень не представляет угрозы для людей или окружающей среды, подчеркнули скандинавские специалисты.