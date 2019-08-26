Пожар в центре Москвы, предварительно, не повредил объекты культурного наследия

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Здание на территории Рождественского женского монастыря, в котором в понедельник вечером произошел пожар, не является объектом культурного наследия. Расположенным поблизости памятникам архитектуры, по предварительным данным, ничего не угрожает, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Вечером 26 сентября в здании по адресу: Рождественский бульвар 20/8, стр. 4 произошел пожар. Данное здание не является объектом культурного наследия, тем не менее поблизости располагаются объекты, обладающие охранным статусом. Наши сотрудники находятся на месте происшествия, по предварительным данным, объектам культурного наследия ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после того, как пожар будет потушен, эксперты детально и тщательно оценят состояние памятников, находящихся на территории Рождественского монастыря.

Возгорание произошло в понедельник вечером в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы. По данным источника ТАСС в экстренных службах, горело двухэтажное здание на территории монастыря, которое предназначено для проживания, пожару был присвоен первый номер сложности из пяти возможных, пострадавших в результате происшествия нет. По словам руководителя пресс-службы патриарха Кирилла священника Александра Волкова, причина возгорания могла быть связана со строительными работами.

Монастырь основан в 1386 году. Он имеет в своем составе несколько храмов и иных зданий, в том числе одноглавый каменный собор XVI века.