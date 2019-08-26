Пожар в Рождественском женском монастыре в центре Москвы полностью потушен

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пожарные полностью потушили горящее здание на территории Рождественского женского монастыря в центре Москвы. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичного МЧС.

"Только что возгорание был полностью ликвидировано", - сообщил врио начальника главка Сергей Желтов.

В свою очередь в пресс-службе МЧС РФ ТАСС сообщили, что, по результатам замеров проб воздуха, проведенных на месте пожара, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Возгорание кровли двухэтажного здания, предназначенного для проживания, произошло в понедельник вечером. Площадь пожара составляла 400 кв. метров, пострадавших нет.

Рождественский женский монастырь основан в 1386 году. В его составе несколько храмов и иных зданий, в том числе одноглавый каменный собор XVI века.