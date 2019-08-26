Состояние пострадавшей в Турции российской девочки осложнилось лихорадкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Состояние пострадавшей Бодруме 12-летней российской девочки, которая сейчас находится на лечении в Турции, осложнилось лихорадкой. Родители приняли решение пока отказаться от транспортировки ребенка в Россию, сообщил в понедельник журналистам заведующий отделением реанимации первой детской городской больницы Санкт-Петербурга Михаил Русак.

Двенадцатилетнюю россиянку 18 августа затянуло в трубу на дне бассейна, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии.

"Состояние девочки на сегодня оценивается как крайне тяжелое, появилась лихорадка. По нашему мнению, на сегодняшний день состояние позволяет осуществить транспортировку в Россию, однако это может быть сопряжено с высоким риском осложнений. Сегодня родители пострадавшей девочки приняли сложное решение, чтобы оставить ребенка на лечении в Турции и отказаться от транспортировки в Россию", - рассказал Русак, который на прошлой неделе прибыл в Турцию для оказания помощи пострадавшей девочке. Днем в понедельник отец ребенка сообщал на своей странице "ВКонтакте", что туроператор обеспечил родителям проживание в Турции еще на неделю.

Как отметил главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов, в любом случае в Петербурге семье окажут весь комплекс мер медико-социальной помощи, ребенка готовы принять в многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий им. Раухфуса. В Турции помощь по сопровождению ситуации будет оказывать МИД РФ. "К сожалению, участие российских специалистов в лечении на турецкой территории будет весьма ограничено. Турецкая сторона действует согласно национальным медицинским протоколам, договоренность о регулярных консультациях сохраняется", - сказал он журналистам.

Копылов 21 августа сообщал, что девочка находится в глубокой коме.