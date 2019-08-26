Пассажирский Boeing чешского лоукостера на одном моторе вернулся из Греции

ПРАГА, 27 августа. /ТАСС/. Самолет Boeing 737 чешского лоукостера Smartwings на одном моторе совершил перелет с греческого острова Самос в Прагу. Об этом в понедельник вечером сообщило Чешское радио.

Вскоре после старта у самолета отказал один из двух моторов. Это произошло в прошлый четверг над Эгейским морем. Командир экипажа принял решение не возвращаться на Самос. Он снизил высоту, и через 2,5 часа полета авиалайнер совершил посадку в Праге. На его борту находилось 170 пассажиров, которые не были информированы о технической неполадке.

Управление воздушными гражданскими перевозками Чехии расследует обстоятельства, связанные с выходом из строя одного из моторов самолета, и причины, по которым после этого командир экипажа не совершил экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Smartwings грубо нарушила правила безопасности пассажирских авиаперевозок, считают эксперты ведомства.