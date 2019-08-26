Открытое горение в жилом доме в центре Москвы ликвидировали

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме в центре Москвы, сообщили ТАСС в столичном главке МЧС.

Там также добавили, что пожар произошел по адресу Малая Дмитровка, дом 25. Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что здание загорелось по адресу Большая Дмитровка, 25.

"Загорелась пятикомнатная квартира. Предварительно, она сдается под офисы. Загорание произошло в одной из комнат, [его площадь составила] 10 кв. м. В настоящий момент открытое горение сбито", - сказал он.

По его словам, после этого пламя ушло в перекрытия между 5 и 6 этажами, но там его быстро сбили.