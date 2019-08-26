Источник: человек упал на рельсы на станции метро "Планерная" в Москве

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пассажир упал на рельсы на станции метро "Планерная" московского метрополитена. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в экстренных службах.

"Он упал со второго пути. ЧП произошло на станции метро "Планерная" Таганско-Краснопресненской линии. Состояние пострадавшего уточняется", - сказал собеседник агентства.

В понедельник поздно вечером сообщалось, что мужчина упал на рельсы на станции метро "Ховрино". В пресс-службе УВД на московском метрополитене ТАСС сообщили, что он выжил благодаря действиям сотрудников полиции и подземки.