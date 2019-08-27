В Хабаровском крае в зоне паводка находятся 54 населенных пункта

ХАБАРОВСК, 27 августа. /ТАСС/. Подтопления в Хабаровском крае в связи с разливом рек и подъемом уровня Амура отмечаются в 54 поселениях и городах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на 27 августа на территории Хабаровского края в результате прохождения циклонов и дождевого паводка в 54 населенных пунктах восьми муниципальных образований подтоплены 53 жилых дома с населением 129 человек, 402 приусадебных участка, 911 земельных участков и около 1700 дачных участков. Также вода сохраняется на 52 участках межпоселковых автодорог и дорог внутри населенных пунктов", - говорится в распространенном релизе. Накануне МЧС сообщало о 60 подтопленных поселениях.

В Хабаровске подтоплены 11 подворий, 212 земельных участков и около 1,7 тыс. дач на островах у города. Также остаются подтопленными дороги по улицам вблизи береговой черты. Уровень воды у города, по данным на вторник, составил 627 см, прибавив за стуки около 5 см. К концу августа гидрологи ждут повышения до 680 см.

Всего в Хабаровском районе подтоплены 30 жилых домов в селе Корсаково-2, Бычихе и Князе-Волконском. Кроме этого, в зоне паводка находятся 87 приусадебных участков, 605 земельных участков и 62 дачных участка в более чем 20 поселениях. Выход воды отмечается на отдельных улицах сел. В Нанайском районе в результате паводка подтоплены шесть жилых домов в Дубовом Мысе и Найхине. Также вода зашла на территорию приусадебных и земельных участков, на межпоселковые дороги.

В Амурском районе из-за повышения уровней воды подтоплены пять приусадебных участков и 14 дачных участков в городе Амурске, селах Омми и Ачане, расположенных в низинах. Также из-за разлива рек вода сохраняется на 20-километровом участке дороги между Амурском и селом Омми, есть объезд. В Комсомольском городском округе подтоплены 17 жилых домов, 16 дачных и 7 приусадебных участков в поселках Малая Хапсоль и Хорпинском. В некоторых районах отмечается спад воды, так, более 40 подворий освободились от воды в населенных пунктах районов имени Лазо, Бикинском и Вяземском. Но подтопления там еще остаются.

Спасатели продолжают мониторинг обстановки на плавсредствах, а также с помощью беспилотных летательных аппаратов. В поселениях, где обстановка наиболее сложная, дежурят группы спасателей. На местах они оказывают помощь населению. В регионе готовы к развертыванию 16 пунктов временного размещения вместимостью 657 человек, в одном из них находятся пока только девять человек.