Мошенники рассылают фирмам от имени губернатора Приамурья просьбы о помощи подтопленцам

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 августа. /ТАСС/. Мошенники рассылают руководителям предприятий и фирм от имени губернатора Амурской области Василия Орлова фальшивое распоряжение с просьбой о помощи в строительстве домов для пострадавших от паводков, к ним прилагаются реквизиты счета, на который предлагают перечислять деньги.

Полиция начала проверку по данному факту, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте регионального управления МВД России.

"В МО МВД России "Благовещенский" поступила информация о том, что неизвестные направляют в коммерческие организации фальшивое распоряжение губернатора области с просьбой оказать финансовую помощь в строительстве домов для подтопленцев. По данному поводу межмуниципальным отделом МВД России "Благовещенский" проводится проверка", - говорится в сообщении.

Для большей убедительности мошенники еще и звонят своим жертвам. Уже есть пострадавшие, которые перечислили деньги. В понедельник губернатор в своем аккаунте в Instagram предостерег руководителей предприятий и фирм, рассказав о мошеннических письмах.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Амурской области из-за паводка с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В результате ЧС в Приамурье оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. В зону затопления попали 879 жилых домов, 4669 человек, в том числе 1041 ребенок. Кроме того, были подтоплены 3171 приусадебный участок, 31 социальный объект, шесть объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью более 500 км, пострадал урожай на площади более 261 тыс. гектаров.