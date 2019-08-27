Пять человек госпитализировали в результате ДТП под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 27 августа. /ТАСС/. Автомобиль съехал в кювет в поселке Таежном Красноярского края, в результате полученных травм пять человек, включая троих подростков, госпитализированы, сообщается во вторник на сайте главка краевого МВД.

"В ночь с 26 на 27 августа Богучанского района 22-летний водитель, двигаясь в черте населенного пункта, не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП травмы получили водитель и четверо пассажиров, в числе которых 14, 16 и 17-летние девушки. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Богучанскую районную больницу", - говорится в сообщении.

Установлено, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Проводится доследственная проверка.