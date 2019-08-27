В Якутии завели дело о мошенничестве при строительстве площадки аэропорта

ЯКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Следователи завели в Якутии уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при строительстве площадки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью в международном аэропорте Якутска. Об этом сообщается во вторник на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что контракт на строительство стоимостью выше 64 млн рублей был заключен ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" и АО "Ирмаст-холдинг" в октябре 2018 года сроком исполнения до 13 декабря того же года. В ходе проверки в марте 2019 года установлено, что работы в полном объеме не выполнены.

"Проведенной прокуратурой повторной проверкой установлено, что к выполнению работ на объекте АО "Ирмаст-холдинг" приступило только в мае 2019 года. В связи с чем материалы проверки направлены в Северо-Восточное линейное управление МВД России на транспорте. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.7 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере")", - сказано в сообщении.

По версии прокуратуры, государственным заказчиком не исполнены обязательства по передаче подрядчику строительной площадки, пригодной для проведения работ, а также разрешения на строительство, что явилось одним из факторов неисполнения контракта со стороны акционерного общества. В отношении юридических лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" оштрафовали на 300 тыс. рублей, АО "Ирмаст-холдинг" - на сумму свыше 32 млн рублей.