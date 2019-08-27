В Иркутской области девять человек госпитализировали с отравлением после заказа суши

ИРКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Массовое отравление блюдами японской кухни произошло в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, госпитализированы девять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Заказывали суши в местной компании по доставке японской кухни, съели, попали в больницу. Девять человек пострадали, в том числе двое несовершеннолетних. Специалисты Роспотребнадзора сейчас проводят эпидемиологическое расследование. Проводятся лабораторные исследования, чтобы выяснить, что послужило причиной отравления. Работа фирмы по доставке японской кухни временно приостановлена. О ситуации проинформированы следственные органы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавшие начали поступать в инфекционную больницу в выходные.