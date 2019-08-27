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CBS: в США двое детей погибли в ДТП с участием угнанной машины полиции

Врачи борются за жизни еще троих участников аварии

ТАСС, 27 августа. По меньшей мере два ребенка погибли, еще 10 человек получили ранения после того, как угнанный полицейский джип врезался в несколько припаркованных автомобилей в американском городе Дейтон (штат Огайо). Об этом в ночь на вторник сообщил телеканал CBS со ссылкой на власти.

Отмечается, что среди пострадавших было как минимум семь детей. В настоящее время врачи борются за жизни трех участников дорожного происшествия. Подозреваемый в угоне полицейского автомобиля был также госпитализирован, указывает телеканал.

На месте ДТП работают следователи. Другие детали пока не приводятся.

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