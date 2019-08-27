CBS: в США двое детей погибли в ДТП с участием угнанной машины полиции

ТАСС, 27 августа. По меньшей мере два ребенка погибли, еще 10 человек получили ранения после того, как угнанный полицейский джип врезался в несколько припаркованных автомобилей в американском городе Дейтон (штат Огайо). Об этом в ночь на вторник сообщил телеканал CBS со ссылкой на власти.

Отмечается, что среди пострадавших было как минимум семь детей. В настоящее время врачи борются за жизни трех участников дорожного происшествия. Подозреваемый в угоне полицейского автомобиля был также госпитализирован, указывает телеканал.

На месте ДТП работают следователи. Другие детали пока не приводятся.