Экс-глава Ахтубинска предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий

АСТРАХАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Ахтубинска Аманги Нарузбаева, обвиняемого в превышении должностных полномочий и причинении ущерба муниципальному образованию почти на 1,5 млн рублей. Дело передано в суд. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Бывший глава муниципального образования "Город Ахтубинск" предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, к главе Ахтубинска поступило заявление от местной жительницы, действующей по доверенности в интересах его супруги, о предоставлении дополнительного земельного участка площадью более 290 кв. м для расширения магазина. Глава муниципального образования, достоверно зная о том, что участок предоставляется путем проведения аукциона, дал поручение своим сотрудникам подготовить необходимую документацию для передачи участка без торгов.

Далее обвиняемый заключил соглашение, по которому стоимость участка составила 235 тыс. рублей, однако его реальная стоимость - 1,7 млн рублей. В результате неправомерных действий муниципальному образованию был причинен ущерб в размере чуть менее 1,5 млн рублей. В июне этого года следственные органы возбудили уголовное дело в отношении Нарузбаева.

Главой Ахтубинска Нарузбаев был с 2009 года.