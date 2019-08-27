В Якутии продолжаются поиски полицейского, покинувшего место службы с табельным оружием

ЯКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Специалисты второй день ищут сотрудника транспортной полиции, покинувшего место службы с табельным оружием. Информация о самоубийстве, выдвинутая некоторыми СМИ, недостоверна, заявили ТАСС во вторник в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.

Ранее ряд местных и федеральных СМИ сообщили, что при осмотре места жительства пропавшего полицейского обнаружена предсмертная записка. По их данным, причиной случившегося могли стать недавний развод и крупные финансовые проблемы.

"Продолжаем мероприятия, направленные на установление местонахождение нашего сотрудника. Пока мы не озвучиваем версии, ведется розыск. Информация о самоубийстве сотрудника, выдвинутая рядом СМИ, является недостоверной", - рассказали в пресс-службе.