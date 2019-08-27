Сильные дожди в регионе Мадрид привели к закрытию станций метро и задержкам рейсов

МАДРИД, 27 августа. /ТАСС/. Сильные дожди в понедельник вечером в испанском автономном сообществе Мадрид привели к затоплению улиц, перекрытиям дорог, временному закрытию некоторых станций метро и задержкам рейсов в столичном аэропорту. Об этом сообщили во вторник службы экстренной помощи.
Flash floods and hailstorms cause havoc in #Madrid, #Spain pic.twitter.com/lmQUMqDOog— Press TV (@PressTV) August 27, 2019
Всего из-за ливней, которые в некоторых случаях сопровождались градом, было зафиксировано более 1 тыс. инцидентов. Так, пожарным автономного сообщества пришлось убирать деревья с дорог, у некоторых жителей региона были затоплены гаражи. Среди наиболее пострадавших населенных пунктов можно выделить Арганда-дель-Рей, Вальдеморо, Пинто, Ривас-Васьямадрид, Хетафе и другие. Из-за дождей было перекрыто движение по дорогам, а также временно закрыты станции метро.
Непогода оказала влияние и на работу международного аэропорта Мадрида Барахас. Как передает газета El Mundo, из-за ливней были зафиксированы задержки рейсов, некоторые самолеты, которые прибывали в испанскую столицу, были перенаправлены в другие воздушные гавани.
Несмотря на дожди в понедельник вечером, во вторник в автономном сообществе ожидается солнечная погода. Согласно прогнозам, теперь ливни могут обрушиться на испанский регион Валенсия.
INTENSE severe hailstorm in Madrid, Spain this evening, August 26th! Report: @luisfiuzatv / @MeteOrihuela pic.twitter.com/Xg0H7fQIYz— severe-weather.EU (@severeweatherEU) August 26, 2019