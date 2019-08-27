В Ингушетии возбудили уголовное дело о хищении денег при строительстве детской больницы

ТАСС, 27 августа. В Ингушетии возбудили уголовное дело в связи с хищением средств при строительстве детской республиканской больницы на сумму более 16,6 млн рублей, сообщается на сайте прокуратуры республики.

"По требованию прокуратуры республики возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств при строительстве детской больницы. Строительной компанией в рамках государственного контракта не выполнены строительно-монтажные работы по объекту "Детская республиканская больница на 200 коек в г. Назрань" на общую сумму 16 658 987 рублей", - говорится в сообщении.

Прокуратура отменила ранее принятое незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку нашла в материалах проверки достаточные данные, указывающие на преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на 10 лет.

Уголовное дело возбуждено в следственной части СУ МВД России по Республике Ингушетия, его расследование находится на контроле в прокуратуре.