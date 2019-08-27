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В Дагестане в ДТП с пассажирской "Газелью" погибли два человека

Еще восемь пострадали, по предварительным данным, авария произошла из-за отказа тормозов
Описание
© Пресс-служба МВД по Дагестану

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС /. Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по республике.

"Сегодня примерно в 10 часов утра на 225 километре автодороги Грозный - Ботлих - Хунзах - Араканский мост, неподалеку от селения Чалда Гергебильского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с пассажирской "Газелью". В результате аварии погибли два пассажира - женщины 46 и 55 лет. Восемь человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ближайшую больницу. Среди пострадавших двое несовершеннолетних - 8 и 15 лет", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, ДТП произошло по причине отказа тормозной системы. "Водитель не справился с управлением и автомобиль опрокинулся", - уточнили в пресс-службе.

Также уточняется, что пострадавших доставили в медучреждение с черепно-мозговыми травмами и переломами.

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