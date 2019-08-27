В Валдайском районе Новгородской области сняли режим ЧС после ливней

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 августа. /ТАСС/. Власти Валдайского района Новгородской области сняли режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории муниципалитета, который ввели после ливней 9 и 15 августа. Об этом корр. ТАСС во вторник сообщил глава района Юрий Стадэ.

"Режим чрезвычайной ситуации снят на территории Валдайского района, его сняли с 00:00 часов 27 августа", - сказал собеседник агентства.

Режим ЧС ввели в Валдайском районе из-за повторного подтопления придомовых территорий и повреждения дорог в результате непогоды 15 августа. В общей сложности тогда размыло две дороги местного значения, более 60 домов оказались с подтопленными придомовыми территориями и подвалами.