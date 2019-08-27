В отношении Абызова возбудили новое уголовное дело

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Александр Аснис.

"26 августа следователь ознакомил Абызова с постановлением о возбуждении в отношении него нового уголовного дела по ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности"). Обвинение пока ему не предъявлено", - сказал адвокат.

По версии следствия, Абызов "в нарушении запрета наложенного на него как на члена правительства в 2018 году лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность".

Защита экс-чиновника считает возбуждение нового уголовного дела незаконным, необоснованным и хочет его обжаловать. "Описываемые в постановлении о возбуждении нового уголовного дела обстоятельства не имеют никакого отношения к событиям 2011 года и 2014 года, которые являются предметом расследования уголовного дела о мошенничестве и создании преступного сообщества, по которому Абызову предъявлено обвинение и он заключен под стражу", - отметил Александр Аснис.