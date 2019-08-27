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Автомобиль насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в Дагестане

Водитель доставлен в полицию

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Семилетнюю девочку сбила машина на пешеходном переходе в Республике Дагестан, ребенок умер в больнице, сообщила журналистам во вторник пресс-служба МВД по республике.

"27 августа 2019 года около девяти утра на первом километре автодороги Хасавюрт - Тлох 20-летний водитель, управляя автомашиной Lada-217050, допустил наезд на семилетнюю девочку. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате девочка от полученных повреждений погибла в центральной городской больнице города Хасавюрта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, водитель автомобиля доставлен в полицию.

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