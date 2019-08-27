В Петербурге восстановили движение по красной ветке метро после падения человека на рельсы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Движение по красной ветке Петербургского метрополитена, которое было частично ограничено во вторник днем из-за падения пассажира на рельсы на станции "Гражданский проспект", восстановлено, сообщили журналистам в пресс-службе метро.

"Движение на Первой линии восстановлено", - сказали в пресс-службе.

Специалисты достали пассажирку из-под состава поезда. В метро добавили, что она жива и отправлена в больницу.

С 13:30 мск движение по красной ветке осуществлялось от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Академическая", при этом станция "Гражданский проспект" полностью была закрыта для пассажиров. На данный момент Первая линия работает в обычном режиме.