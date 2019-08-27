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Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии сотрудника Минобороны за взятки

Кроме того, Юрия Ефимова на три года лишили права работать на различных должностях

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима высокопоставленного сотрудника департамента аудита государственных контрактов Минобороны РФ Юрия Ефимова за получение крупных взяток. Дело в отношении него было рассмотрено в особом порядке, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Приговором Хамовнического районного суда Москвы Ефимов был признан виновным в двух эпизодах получения взятки. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, суд на три года лишил осужденного права работать на различных должностях", - рассказал представитель суда Ираклий Сохадзе, уточнив, что дело в отношении Ефимова было рассмотрено в особом порядке. Подсудимый был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Ефимов был задержан в 2018 году во время получения взятки от бизнесмена в одном из столичных ресторанов за согласование цен контракта на создание системы контроля за обеспечением химической и биологической безопасности. Дело в отношении него было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

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