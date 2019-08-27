В Астраханской области число заболевших лихорадкой Западного Нила выросло в шесть раз

АСТРАХАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Медики выявили 57 случаев лихорадки Западного Нила в Астраханской области в этом году, что в шесть раз больше, чем в прошлогоднем периоде. Это связано с распространением комаров, которые являются переносчиком данного вируса, сообщили во вторник ТАСС в управлении Роспотребнадзора по региону.

"На сегодняшний день зарегистрировано 57 случаев лихорадки Западного Нила, в том числе три случая - у детей до 14 лет. Все заболевшие были госпитализированы. В прошлом сезоне (лихорадка регистрируется в регионе с июля по сентябрь) было девять случаев, в 2017 году - всего один, в 2016 году - 24", - сказали в управлении.

По информации Роспотребнадзора, в основном заболевание протекает в средней степени тяжести, но в 15 случаях зафиксировано поражение центральной нервной системы. Смертельных случаев не зарегистрировано. Рост заболевших специалисты связывают с климатическими условиями, которые в этом году были благоприятными для распространения комаров - переносчиков вируса. "Была комфортная, теплая зима, начало лето было жарким - такие условия благоприятны для комаров", - отметили в управлении.

Лихорадка Западного Нила, которая регистрируется в области с 1963 года, может протекать с поражением центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела, першением в горле. Могут появляться высыпания на коже, признаки расстройства кишечника. При подобных симптомах следует срочно обращаться к врачу.

В целях недопущения массового распространения лихорадки в области проводятся, в том числе, мероприятия по дезинсекционной обработке водоемов, подвалов. Сейчас обработано уже около 90 га площадей.