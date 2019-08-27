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Reuters: судно с мигрантами затонуло у берегов Ливии

По данным ООН, погибнуть могли 40 человек

ТАСС, 27 августа. Судно, на борту которого находились мигранты, затонуло у берегов Ливии. Об сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По информации, которой располагает управление, в результате катастрофы имеются многочисленные жертвы. Спасены около 60 человек.

В своем Twitter официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Чарли Яксли сообщил, что по меньшей мере 40 человек погибли или пропали без вести в результате крушения судна. "По меньшей мере 40 человек, согласно оценкам, погибли или пропали без вести", - написал он.

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