Движение по трем полосам МКАД ограничено после ДТП с грузовиками

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Три полосы движения перекрыты на МКАД после ДТП с двумя грузовыми автомобилями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"На внутренней стороне 93-го км МКАД произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В кабине одного из них случилось возгорание на площади 6 кв. м, в настоящее время оно ликвидировано. В результате ДТП один человек пострадал, его осматривают врачи скорой помощи. Движение автотранспорта перекрыто по трем полосам движения из пяти", - сказал собеседник агентства.

В Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщается, что движение в сторону Ярославского шоссе организовано по двум левым полосам. По данным ЦОДД, ДТП произошло с участием трех автомобилей, включая грузовик.