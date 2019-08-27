Детский омбудсмен на Кубани изучает данные по делу о понуждении к сексу несовершеннолетней

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае изучает информацию по делу полицейских Анапы, которые, по предварительным данным, принудили 17-летнюю спортсменку к сексуальным действиям. Сделаны запросы в правоохранительные органы, сообщила ТАСС детский омбудсмен на Кубани Татьяна Ковалева.

Накануне следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело по части 2 статьи 133 УК РФ ("Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней") в отношении двух сотрудников полиции Анапы. Потерпевшей стала волейболистка из Московской области, выступавшая на соревнованиях по пляжному волейболу.

"Сделаны запросы в правоохранительные органы, ожидаем, когда можно будет получить более подробную информацию и заниматься дальше этим вопросом, обратная связь пока не получена. Мы находимся на связи с этими структурами, Следственный комитет занимается", - сказала Ковалева.

Она пояснила, что родственники спортсменки в аппарат уполномоченного за помощью пока не обращались, о состоянии несовершеннолетней информации нет.

Ранее ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщало об увольнении сотрудников патрульно-постовой службы полиции в Анапе из органов внутренних дел, также от исполнения служебных обязанностей отстранен начальник отдела МВД России по городу Анапе.