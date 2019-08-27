В Анапе задержали полицейских по делу о принуждении к сексу несовершеннолетней спортсменки

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы на Кубани задержали полицейских, которые, по предварительным данным, принудили 17-летнюю спортсменку к сексуальным действиям в поселке Витязево под Анапой. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах региона.

Накануне следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело по части 2 статьи 133 УК РФ ("Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней") в отношении двух сотрудников полиции Анапы. По предварительным данным, они принудили к сексуальным действиям 17-летнюю волейболистку из Московской области, выступавшую на соревнованиях в спортивно-оздоровительном комплексе "Волейград".

"Подозреваемые задержаны до установления обстоятельств", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе анапского городского суда ТАСС уточнили, что мера пресечения на время следствия в отношении подозреваемых еще не избиралась. "Ходатайств об избрании меры пресечения от следственных органов пока не поступало", - сказал помощник председателя суда.

Мэр Анапы Юрий Поляков на утреннем совещании в администрации обратил внимание на случившееся, подчеркнув, что виновные должны понести наказание. "Скрывать такие происшествия нельзя, и замалчивать никто не собирается. Но вопиющий случай в Витязево не должен бросать тень на всю полицию города! Здесь работает много профессионалов, опытных и порядочных сотрудников", - приводит пресс-служба города его слова.

Ранее ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщало об увольнении сотрудников патрульно-постовой службы полиции в Анапе из органов внутренних дел, также от исполнения служебных обязанностей отстранен начальник отдела МВД России по городу Анапе.