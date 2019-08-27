Служба национальной безопасности Армении задержала бывшего главу комитета госдоходов

ЕРЕВАН, 27 августа. /ТАСС/. Следственный департамент Службы национальной безопасности (СНБ) Армении во вторник задержал бывшего начальника Комитета государственных доходов, экс-министра финансов Гагика Хачатряна, который обвиняется в растрате государственных средств в особо крупных размерах и превышении служебных полномочий. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СНБ.

"В рамках уголовного дела, расследуемого в Следственном департаменте СНБ, 27 августа были проведены обыски в особняке и в квартирах Гагика Хачатряна. В тот же день Хачатрян и его племянник, бывшее должностное лицо в Комитете государственных доходов, были доставлены в СНБ и задержаны", - отмечается в сообщении ведомства.