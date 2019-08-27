МВД предъявило обвинение в хищении 67 млн руб. экс-руководителю страховой компании "Наско"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. МВД заочно предъявило обвинение в хищении 67 млн рублей бенефициару одной из страховых компаний. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет о бывшем владельце страховой компании "Наско" Александре Кондратенкове.

"По выявленному факту следственным департаментом МВД России в отношении одного из руководителей страховой компании возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Обвинение в совершении указанного преступления ему предъявлено заочно. Решается вопрос об объявлении фигуранта в федеральный и международный розыск", - сказала Волк.

По ее словам, противоправная деятельность руководителей и сотрудников страховой компании была задокументирована сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Она отметила, что руководители были осведомлены о предстоящем отзыве лицензии у страховой компании и последующем включении ее ликвидных активов в конкурсную массу для выплаты кредиторам.

"Установлено, что в 2016 году подозреваемые подготовили фиктивные документы о выходе из состава страховой компании одного из учредителей с условием выплаты действительной стоимости доли в уставном капитале. Таким образом, на счета аффилированной подозреваемым фирмы были незаконно перечислены денежные средства компании в сумме более 67 млн рублей", - сказала Волк, добавив, что в настоящее время следователи устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности.