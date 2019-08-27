Пропавшие в горах Кабардино-Балкарии альпинисты вышли на связь

НАЛЬЧИК, 27 августа. /ТАСС/. Альпинисты, пропавшие в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии (КБР), вышли на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор альпинистского лагеря "Безенги" Алий Анаев.

"Альпинисты, пропавшие в Безенгийском ущелье, нашлись. Вышли на связь и сообщили, что живы-здоровы, их рация вышла из строя, а в 20:00 мск они подошли к другой группе и связались с лагерем", - сказал Анаев.

Поиски альпинистов из Москвы и Ялты начались во вторник после того, как они не вышли на связь в установленное время. К поискам были привлечен вертолет МЧС Ми-8. По данным ГУ МЧС по КБР, альпинисты регистрировали свой маршрут в альпинистском лагере "Безенги".