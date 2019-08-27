Четырех человек госпитализировали после ДТП с автобусом под Краснодаром

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Медики госпитализировали четырех пострадавших при столкновении пассажирского микроавтобуса с грузовиком по Краснодаром, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

На трассе М-4 "Дон" во вторник произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с 12 пассажирами и грузового автомобиля Volvo. Сразу после аварии в больницу был доставлен один человек, остальных врачи осматривали на месте.

"За медпомощью обратились семь человек, четверо госпитализированы. На месте работало шесть бригад скорой медицинской помощи", - сказала собеседница агентства, утонив, что пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, нет, детей среди госпитализированных нет.