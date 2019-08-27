На Кубани разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве падчерицы

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в связи со смертью четырехлетней девочки, подозреваемый в убийстве - сожитель ее матери - объявлен в розыск, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе СУ СКР по региону.

"Установлено, что мужчина проживал с супругой и двумя ее малолетними детьми в станице Темиргоевской. По версии следствия, вечером 24 августа злоумышленник нанес малолетней девочке множество ударов руками по телу и в область головы, мотивируя свои действия воспитанием ребенка. Днем 27 августа девочка потеряла сознание, в связи с чем фигурант вызвал бригаду скорой медицинской помощи, сообщив медикам, что девочка упала с лестницы. Врачи забрали малолетнюю в больницу, но несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, потерпевшая скончалась в автомобиле скорой помощи в результате причиненной ей тупой травмы живота", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина с места происшествия скрылся, в настоящее время следователи устанавливают местонахождение подозреваемого. Против 35-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, также будет дана юридическая оценка действиям матери девочки, которая не сообщила о произошедшем в правоохранительные органы, тщательным образом будут изучены условия жизни малолетней. Следователям предстоит также оценить и действия органов опеки и попечительства, а также органов, осуществляющих надзор за несовершеннолетними.