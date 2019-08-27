Возгорание травы под Ростовом полностью ликвидировали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Возгорание сухой травы, которое произошло во вторник рядом с городом-спутником Ростова-на-Дону Батайском, полностью ликвидировано на площади 5 га. Об журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"23:42 мск - ликвидация пожара на площади 5 га", - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщали о возгорании на площади 1,5 тыс. кв. м. Для тушения было задействовано 23 единицы техники, включая пожарный поезд, привлекались 85 человек, в том числе 54 человека от МЧС.