Fox: в Арканзасе мужчина забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по полиции

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Полиция убеждает сдаться вооруженного мужчину, забаррикадировавшегося во вторник в доме около американского города Уэст-Хелена (штат Арканзас). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на шефа местной полиции Джеймса Смита.

По его словам, мужчина забаррикадировался примерно в 17:30 по времени Восточного побережья (00:30 мск), на газоне перед домом лежат два тела. При попытке блюстителей порядка приблизиться подозреваемый открыл огонь.

Шеф полиции не может однозначно подтвердить, что два человека, лежащие перед домом, мертвы. Органы правопорядка считают, что внутри находится еще один человек, предположительно, заложник. Личность вооруженного мужчины пока не установлена, как и его мотивы. По данным телеканала, на место прибыл отряд полицейского спецназа. Кроме того, подоспело подкрепление в лице сотрудников патрульно-постовой службы Арканзаса и органов правопорядка округа Филлипс.

В США в последние недели уделяют особое внимание сообщениям о нарушениях при продаже оружия. Одной из причин этого стало то, что в начале месяца имели место несколько трагедий со стрельбой. Так, 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция.

В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены. В свете произошедшего в стране активно ведут дискуссии о том, какие меры необходимо принять для ужесточения контроля за оборотом оружия.