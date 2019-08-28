В Хабаровском крае из-за паводка подтоплено более 60 домов

ХАБАРОВСК, 28 августа. /ТАСС/. Вода зашла на территорию более 60 жилых домов в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в среду. Накануне МЧС сообщало о 54 населенных пунктах, где отмечались подтопления, и 53 подтопленных жилых домах.

"По состоянию на утро 28 августа, в результате прохождения циклона на территории Хабаровского края в зоне паводка в восьми муниципальных образованиях находятся 53 населенных пункта. Из них в 36 населенных пунктах в настоящее время отмечается подтопление 61 частного жилого дома с населением 161 человек и 447 приусадебных участков. Также вода сохраняется на 53 участках межпоселковых дорог и внутри населенных пунктов. Кроме того в зоне подтопления находится 904 земельных и около 1,8 тыс. дачных участков", - говорится в распространенном релизе.

Дома подтоплены в Хабаровском и Нанайском районах, а также в Комсомольском городском округе. На территориях этих и других районов подтоплены дворы, дачи и дороги. Так, в Бикинском районе вода сохраняется на территории 141 приусадебного участка в городе Бикин, селах Лермонтовка, Оренбургское, Лесопильное, в районе имени Лазо в зоне подтопления 47 приусадебных и два земельных участка в поселке Переяславка, селах Прудки, Полетное. Кроме этого, частично подтоплены участки на подъезде к погранзаставе Новосоветское, дороги село Черняево - погранзастава "Невельское", село Переяславка - село Аргунское. Похожая ситуация в Вяземском и Амурском районах.

В Хабаровске, где уровень воды в Амуре, по данным на среду, составил 633 см при отметке опасного явления 600 см, подтоплены 16 приусадебных участков, 213 земельных участков и около 1,7 тыс. дачных участков на островах. Также остаются подтопленными дороги по улицам вблизи береговой черты.

В Комсомольском городском округе в результате повышения уровня воды в реке Амур подтоплены 19 жилых домов, 33 приусадебных участка, уровень составил 686 см при отметке опасного явления 650 см и может подняться до 820 см в начале сентября. Спасатели ежедневно ведут мониторинг обстановки на плавсредствах, с помощью беспилотных летательных аппаратов. В поселениях, где обстановка наиболее сложная, дежурят группы спасателей. На местах они оказывают помощь населению, работают на сооружении дамб, подвозят воду. На размытых участках дорог работает дорожная техника, на некоторых участках организованы лодочные переправы. Отрезанных водой поселений нет.

В регионе готовы к приему людей 16 пунктов временного размещения вместимостью 657 человек, пока работают только два из них, там находятся 24 человека. Всего для ликвидации последствий паводка привлечено 380 человек и 112 единиц техники, в том числе 21 плавсредство.