Полиция ограничила подъезд к аэропорту Владивостока из-за подтопления

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Полиция города Артема в Приморье ввела ограничение на проезд к аэропорту Владивостока из-за подтопления прилегающей территории, сообщается в среду на сайте УМВД Приморского края.

"В результате обильных осадков оказалась подтопленной территория привокзальной площади международного аэропорта Владивосток, в том числе и парковка для автотранспорта. В настоящее время въезд и выезд транспортных средств на территорию аэропорта ограничены. На подъездах несут службу наряды Госавтоинспекции ОМВД России по городу Артему. При движении со стороны Владивостока, Артема, поселка Штыково введено ограничение движения большегрузного автотранспорта массой свыше 10 тонн по мосту через реку Артемовка", - говорится в сообщении.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места, сильно затоплен выезд с одной из парковок аэропорта. Уровень воды в этом месте доходит до полуметра. Также затоплены бесплатная и одна из платных парковок, где вода поднялась выше колесных арок автомобилей. На месте две пожарных машины ведут откачку воды.

При этом множество людей предпочли добираться к аэропорту пешком по дороге, чтобы не стоять в пробке. По информации пресс-службы воздушной гавани, службы аэропорта продолжают устранять последствия дождя. Въезд на парковку и выезд с нее сейчас осуществляются без оплаты. Работа аэропорта по приему и отправке самолетов не нарушена, задержки некоторых рейсов связаны с их поздним прибытием.

Согласно прогнозу Приморского гидрометцентра, в связи с влиянием малоподвижного атмосферного фронта в Приморском крае продолжится период дождливой погоды. Штормовое предупреждение, объявленное ранее, распространяется на 29 августа. В ближайшие два дня на большей территории края ожидается сильный дождь с количеством осадков 15-49 мм за 12 часов и менее, местами очень сильный дождь с 50 мм осадков и более за 12 часов и менее, сильные ливни (30 мм и более за 1 час и менее).

В августе Приморский край уже пережил сильный паводок из-за дождей, не прекращавшихся неделями. В зону подтопления попали свыше 2 тыс. человек, вода зашла в 500 домов. Пострадал урожай на более чем 20 тыс. га (4,1% от всех посевных сельхозугодий региона). К началу текущей недели все реки вернулись в берега, но во вторник вновь начались дожди.