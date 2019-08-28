В Приморье за август выпало три месячные нормы осадков

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Затяжные дожди принесли в Приморье три месячные нормы осадков. Об этом сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

"В августе выпало три месячные нормы осадков, около 450 миллиметров с начала месяца. Согласно прогнозу, дожди будут идти до конца лета,они с периодичностью будут идти все эти дни, 29 и 30 августа. Во Владивостоке может выпасть 15-45 миллиметров осадков. На период Восточного экономического форума, на первую неделю сентября, по-прежнему прогнозируется благоприятная погода: практически без дождей и солнечно", - сообщил собеседник.

Согласно прогнозу синоптиков, дожди осложнят паводковую обстановку в крае. На реках региона снова ожидаются подъемы уровня воды, в южной части Приморья возможны подъемы до 2,5 метров. Наиболее паводкоопасные районы, подверженные значительным подтоплениям - Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Хорольский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Чугуевский, Кировский, Анучинский.

В августе Приморский край уже пережил сильный паводок из-за не прекращавшихся неделями дождей. В зону подтопления попали свыше 2 тыс. человек, вода зашла в 500 домов. Пострадал урожай более чем на 20 тыс. га или 4,1% от всех посевных сельхозугодий региона. К началу текущей недели все реки вернулись в берега, но во вторник вновь начались дожди.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября.