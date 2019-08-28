У бизнесмена в Москве украли наручные часы стоимостью более 2 млн рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Неизвестный украл у главы коммерческой компании наручные часы из его квартиры в центре Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе главка московской полиции.

"В полицию обратился директор коммерческой организации 1987 года рождения и сообщил, что неизвестный проник в его квартиру по адресу: Фрунзенская набережная, д. 16, к. 1, и украл наручные часы. Материальный ущерб составил около 2 млн 9 тыс. 600 рублей", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").